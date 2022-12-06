 زلزال يضرب جزيرتي جاوة وبالي بإندونيسيا - بوابة الشروق
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زلزال يضرب جزيرتي جاوة وبالي بإندونيسيا

جاكرتا - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 11:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 11:42 ص
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جزيرتي جاوة وبالي بإندونيسيا اليوم الثلاثاء، ولكن لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

وقال داريونو مدير مركز الزلازل والتسونامي التابع للحكومة، إن بلدة جيمبير بشرق جاوة ومنطقة كوتا بجزيرة بالي كانتا الأكثر شعورا بقوة الزلزال.

وأضاف أنه ليس هناك تهديد بوقوع موجات مد عاتية "تسونامي".

ووقع الزلزال الساعة الواحدة وسبع دقائق (0607 بتوقيت جرينتش)، ومركزه على بعد 223 كيلومترا جنوب جيمبير.

وكان زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر الشهر الماضي قد أودى بحياة ما لا يقل عن 321 شخصا، وألحق الضرر بـ62 ألف منزلا في منطقة تشيانجور.

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