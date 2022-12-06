نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بفعاليات المعرض التجارى الدولى

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بفعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات والصناعات الغذائية فى دورته السابعة إلى جانب أحد المعارض للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب.



وتفقدت أجنحة المعرض الذي يضم عارضين من 32 دولة و700 شركة من مختلف الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، بمشاركة أحد شركات منتجات التمور بالمحافظة، مؤكدة على أهمية المشاركة بمثل هذه المعارض لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات المحافظة.

كما أشارت مجدي إلى أنه تم التنسيق مع مسئولي إتحاد الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للمنتجات الزراعية، لتأهيل مصانع الحاصلات الزراعية بالمحافظة، وتقديم الدعم الفني في مجال التوافق مع الأكواد العالمية في مجال التصدير والتحول نحو الإقتصاد الأخضر.