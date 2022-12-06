الأمير هاري وناشر صحيفة بريطانية يتفقان على وقف قضية تشهير

كشفت وقائع جلسة للمحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، أن الأمير هاري وشركة أسوشيتد نيوزبيبرز، أحد أكبر دور النشر الصحفي في بريطانيا، اتفقا على وقف دعوى بالتشهير مؤقتا في محاولة لتسوية القضية.

وأقام دوق ساسكس دعوى قضائية على الشركة في فبراير بسبب مقال في صحيفة ميل أون صنداي زعم أنه حاول إخفاء تفاصيل معركته القانونية مع وزارة الداخلية البريطانية لإعادة تمتعه بحماية الشرطة.

وتخلى الأمير هاري هو وزوجته ميجان عن مهامهما الملكية قبل عامين، وهو نجل الملك تشارلز.

وقال هاري إن صحيفة ميل أون صنداي نشرت مقالا "سلبيا بلا هوادة" حول قضيته القائمة ضد وزارة الداخلية. وقضت المحكمة العليا في يوليو الماضي بأن المقال كان تشهيريا.

لكن أسوشيتد نيوزبيبرز قالت إن المقال يحتوي على "تعبير عن الرأي" وتصريحات علنية لهاري حول قضيته القانونية بشأن حماية الشرطة وتصدت لدعوى التشهير.

وعادت القضية إلى المحكمة لجلسة استماع أولية يوم الثلاثاء وقالت فيها محامية هاري، جين فيليبس، إن الطرفين اتفقا على وقف الدعوى حتى منتصف الشهر المقبل من أجل محاولة التفاوض بشأن تسوية "إذا كان ذلك ممكنا بالفعل".

وتقدمت أسوشيتد نيوزبيبرز بطلب إلى هاري لتقديم مزيد من المعلومات حول اجتماع في ضيعة ساندرينهام الملكية في يناير 2020، قال هاري إنه قدم عرضا للدفع أو المساهمة للحصول على حماية الشرطة.

وقررت القاضية باربرا فونتين أن على محامي هاري تقديم "توضيح" حول العرض الذي يقول إنه قدمه والذي أضافت أنه "قد يساعد الأطراف.. في المحاولات المتعلقة بتسوية يحدوني الأمل أن تنجح".

وتأتي جلسة يوم الثلاثاء قبل أيام فقط من بث نتفليكس لفيلم وثائقي طال انتظاره عن هاري وميجان.