معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لمواجهة بلوزداد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق القاهرة، ضمن تحضيراته المكثفة لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب الكلية الحربية، قبل أن يعلن المدير الفني معتمد جمال القائمة النهائية التي ستدخل المعسكر، والذي سيقام بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، بهدف فرض حالة من التركيز قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء حاسم لتحديد المتأهل إلى نهائي البطولة القارية.

وكان الفريق الأبيض قد وضع قدمًا في النهائي بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا خارج الديار بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل لقاء الإياب في القاهرة.