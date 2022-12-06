مسؤول بولندي: حكومتنا ترغب في زيادة الضغط على ألمانيا لتلبية تعويضات الحرب العالمية

قال نائب وزير الخارجية البولندي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مقابلة أجرتها معه، إن الحكومة البولندية ترغب في زيادة الضغط على ألمانيا من أجل تلبية مطالبتها بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية.



وقال نائب وزير الخارجية البولندي والمفوض المسؤول عن تعويضات الحرب، أركاديوس مولارتشيك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في مستهل زيارة يقوم بها إلى برلين، إن "مسألة التعويضات لها أهمية أساسية بالنسبة لبولندا. إنها ليست مجرد قضية سياسية، ولكنها تتعلق بكرامة بولندا".



وأوضح أن "ألمانيا أمامها خيار: إما أن تجلس على طاولة المفاوضات مع بولندا، أو أن نثير القضية في جميع المحافل الدولية - في الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي".



وكان مولارتشيك قد أعد تقريرا بشأن الأضرار التي لحقت ببولندا على يد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بوصفه رئيسا للجنة برلمانية. وتم تحديد حجم الأضرار بواقع 1.3 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار).



ومن المقرر أن يجري مولارتشيك محادثات في برلين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مع مسؤولين من بينهم آنا لورمان، المسؤولة عن الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية.



جدير بالذكر أن موقف الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة بهذا الشأن هو أن المسألة تم تسويتها، وأنه لن يكون هناك تعويضات.