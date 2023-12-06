 ضبط شخصين حاولا غسل 60 مليون جنيه حصلة اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي - بوابة الشروق
الأربعاء 6 ديسمبر 2023 2:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ضبط شخصين حاولا غسل 60 مليون جنيه حصلة اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي

مصطفى عطية:
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 2:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 2:40 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى، تأسيس الشركات، وشراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ60 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك