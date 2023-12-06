أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مساء اليوم الأربعاء، تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا.



وكتبت في بيان، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة».



وأضافت: «وقد أحصينا تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا»، ذاكرة أن «قناصة القسام أوقعوا 6 جنود بين قتيل وجريح».



ولفتت إلى «نسف قناصة القسام، منزل تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد».



وأشارت إلى دك عناصرها، التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى الأراضي المحتلة.