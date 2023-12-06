رد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على المخاوف من ارتفاع حجم المديونية للدولة المصرية.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، رؤية مرشحهم الاقتصادية معتمدة على توطين الصناعة، الأمر الذي يخلق مصادر دخل معتمدة على جذب مزيد من الاستثمار وخفض الاعتماد على آليات الدين في الاستثمار.

ولفت إلى أن الدين العام ليس به مشكلة، خاصة وأن هناك دولا كثيرة تستدين لكن التخلف عن سداد الالتزامات هو المشكلة، منوها بأن هناك خططا قصيرة الأجل تخص جدولة الديون ومبادلتها وسلة عملات، لكن تبقى مشكلة الدين العام ليست مشكلة حقيقية، ولكن في التخلف عن سداد الدين وهذا لم ولن يحدث في مصر.

وتابع: خفض الاستيراد يسهم في عدم الاقتراض ويحسن الأحوال المعيشية، عبر الاعتماد على التصنيع والزراعة، لتقاطعه «الحديدي»، متسائلة: «الناس بتقول اقترضوا علشان المشروعات القومية وهي فعلا بتشغل الناس، ولكن بعضها لم يكن عاجلا مثل العاصمة الإدارية والعلمين وشكلت ضغطا على المكون الدولاري؟».

وأشار: «أكيد مش ده السبب، هي أزمة عالمية وكل المشروعات اللي حصلت في مصر، زي العاصمة الإدارية ليست من الموازنة العامة للدولة، ولكن أوكد أن المشروعات القومية كافة كانت ضرورية»، لافتا إلى أن البطالة كانت خطراً حقيقياً على المجتمع، وحماية السلام المجتمعي أهم بكثير كعائد اجتماعي.

وذكر أنه كان هناك تنمية في ربوع الدولة المصرية، وهناك تطوير للقاهرة التاريخية والقضاء على العشوائيات.