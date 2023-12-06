الداخلية تضبط 767 قضية آثار خلال عام

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 767 قضية آثار متنوعة خلال عام.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار وحيازتها والاتجار بها.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 3 ديسمبر 2023 فى ضبط 767 قضية متنوعة كالتالى:

ضبط 366 قضية بإجمالى 1052 متهم وذلك على شملت ( 17 قضية حيازة آثار والإتجار بها،

275 قضية تنقيب عن الآثار، 64 قضية تهريب آثار وعملات أثرية، 4 قضايا نصب آثار،

قضية سرقة لوحات أثرية، 5 قضايا عثور على الآثار).

كما تم ضبط 401 قضية فى مجال التعدى على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.