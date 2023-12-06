قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ 7 أكتوبر الماضي، 3500 أسير جديد من الضفة والقدس وأراضي الـ48».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو العرب»، المذاع عبر فضائية «المشهد»، مساء الأربعاء، أن «هذا العدد مستثنى منه المعتقلون من قطاع غزة»، ذاكرا أن «إسرائيل لا تفصح عن أسماء من اعتقلتهم وأماكن احتجازهم».

وأشار إلى «تلقيه أنباء مؤسفة عن بوجود 30 معتقلًا من غزة في أقسام 25 و23 بسجن عوفر، يُعاملون معاملة من أبشع ما يمكن».

وذكر أن «المعتقلين الغزيين يتعرضون لاعتداءات وضرب وتجويع»، مضيفًا: «يأتون لهم بالطعام مرة كل يومين أو ثلاثة، ويحاولون إجبارهم على النباح والغناء لإسرائيل بالقول إن (شعب إسرائيل حي) من أجل أن يأخذوا طعامهم».

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تمنع منح الأدوية للمعتقلين المرضى، راويًا: «لو المريض يشكو مشكلة في القلب فهم يضربونه على مكان القلب ويقولون له هذا هو العلاج».

وذكر أنه يتلقى معلومات «مفزعة» بشأن باقي المعتقلين الغزيين في المعسكرات الإسرائيلية الأخرى، والذين ربما نُفذ بحقهم جرائم قتل، معقبًا: «السجانون يقولون لقد قتلنا 6 وأنت ممكن أن تكون السابع، في إطار تهديدهم للأسرى».

وأوضح أن «80% من المعتقلين يحولون للاعتقال الإداري، الأمر الذي يثبت أن إسرائيل تعتقلهم في إطار الانتقام من الشعب الفلسطيني»، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال عند تنفيذ عملية الاعتقال تقتحم البيوت عبر تفجير الباب الرئيسي للمنزل، ويعيثون به فسادًا وخرابًا.