أوكرانيا تنتج طائرة مسيرة جديدة بعيدة المدى بمحرك دفع صاروخى

أعلنت أوكرانيا عن إنتاجها طائرة مسيرة جديدة تعمل بمحرك دفع صاروخي تعرف باسم بيكلو، وتعني الجحيم باللغة الأوكرانية، وقدمتها للعالم، اليوم الجمعة، وهو اليوم الموافق عيد القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بيان: "من المهم للغاية أن يحصل جنودنا على مثل هذه المسيرة الحديثة من صنع أوكرانيا".

وأضاف أن المهمة المقبلة هي زيادة إنتاج ونشر هذه المسيرة. وبمدى يصل إلى 700 كيلومتر، فإن هذه المسيرة مصممة للطيران بسرعة 700 كيلومتر في الساعة.

وقال وزير القطاعات الصناعية الاستراتيجية هيرمان سميتانين، في منشور على تطبيق تليجرام أن الاثنتي عشرة مسيرة الأولى قد تم تسليمها بالفعل للجيش.

وأوضح أن تطوير المسيرة استغرق عاما كاملا، وأن دقتها وقدرتها على مقاومة الوسائل الإلكترونية المضادة قيد التحسن المستمر. وأضاف سميتانين: "إننا بصدد بناء ترسانة العالم الحر معا".

وبفضل مداها المعلن، يمكن استخدام هذه المسيرة ضد أهداف داخل عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو وما أبعد منها. ويُذكر أن الكرملين يقع على بعد نحو 450 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.