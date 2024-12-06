مبابي يقود قائمة ريال مدريد أمام جيرونا

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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جيرونا، غدًا السبت، في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

يفقد الميرينجي عدد من نجومه مثل فينيسيوس، ألابا، كارفاخال، ميليتاو وكامافينجا، والذين يغيبون لإصابات مختلفة ولعدم الجاهزية.

وتضم قائمة ريال مدريد 21 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي، أسينسيو.

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما.

الهجوم: مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو.

ويحتل الفريق الملكي وصافة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة، أمامه برشلونة في الصدارة برصيد 37 نقطة.