كندا توسع قائمة الأسلحة المحظورة داخل البلاد وتقترح التبرع بها لأوكرانيا

أعلنت كندا يوم الخميس عن حظر 324 نوعا إضافيا من الأسلحة النارية، حيث أكد وزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك أن هذه الأسلحة "تنتمي إلى ساحات المعارك وليس إلى أيدي الصيادين أو هواة الرياضة".

كما قالت الحكومة الكندية إنها تعمل مع نظيرتها الأوكرانية لمعرفة كيفية التبرع بهذه الأسلحة لدعم جهود القتال ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي هذا القرار بعد الحظر الذي فرض في مايو 2020 على 1500 نوع من الأسلحة، والذي ارتفع العدد فيه إلى أكثر من ألفي نوع بحلول نوفمبر من هذا العام مع تحديد نماذج جديدة.

وأعلن ليبلانك عن القيود الأخيرة يوم الخميس، مشيرا إلى مخاوف دعاة التحكم في السلاح من أن العديد من الأسلحة ذات الطراز الهجومي لم تشملها قائمة الحظر لعام 2020.

وقال ليبلانك: "هذا يعني أن هذه الأسلحة لم يعد بالإمكان استخدامها".

من جانبه، صرّح وزير الدفاع بيل بلير بأن كندا تواصلت مع السلطات الأوكرانية التي أبدت اهتمامها ببعض هذه الأسلحة. وأضاف: "كل مساعدة نقدمها للأوكرانيين تعد خطوة نحو انتصارهم".

وأوضحت الحكومة الاتحادية أنها تعمل مع المقاطعات والأقاليم وقوات الشرطة على خطة لشراء الأسلحة المحظورة من أصحابها بشكل قانوني.

-هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة.