أمير قطر يلتقي الشرع على هامش فعاليات منتدى الدوحة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش فعاليات اليوم الأول من أعمال منتدى الدوحة 2025 المنعقد في الدوحة.

وقالت الرئاسة السورية على صفحتها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إن أمير قطر عقد لقاء مع الرئيس الشرع، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، دون ذكر تفاصيل بشأن المباحثات.

ومساء الجمعة، وصل الرئيس الشرع إلى العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة 2025.

وعلى مدار يومي السبت والأحد، يشارك في المنتدى، الذي ينعقد تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.

وانعقدت النسخة الأولى من منتدى الدوحة عام 2001، ويعد منصة عالمية للحوار، تجمع قادة وصناع السياسات لبحث التحديات الكبرى التي يواجهها العالم، وبناء شبكات مبتكرة قائمة على العمل والحلول.