 غزة.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جباليا وقوات الجيش تواصل نسف مبان في رفح - بوابة الشروق
السبت 6 ديسمبر 2025 2:41 م القاهرة
وفا
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 1:44 م | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 1:44 م

استشهد شاب فلسطيني، قبل قليل، برصاص طيران الاحتلال في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، بالتزامن مع نسف مبانٍ في مدينة رفح جنوبا.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشاب يوسف رجب النذر، برصاص طيران الاحتلال المسير في جباليا البلد.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ عملية نسف مبانٍ في مدينة رفح، مع تواصل القصف المدفعي في عديد المناطق بمدينة غزة، وخان يونس جنوب القطاع.

وباستشهاد الشاب النذر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى أربعة، بعد ارتقاء ثلاثة مواطنين أحدهم متأثرا بجروحه في بيت لاهيا شمال القطاع.

