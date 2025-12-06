اليمن: الانتقالي الجنوبي يعلن اعتصاما مفتوحا في حضرموت للمطالبة بالانفصال

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، إطلاق اعتصام مفتوح في محافظة حضرموت شرق اليمن؛ بهدف الضغط لدعم خيار الانفصال وتحقيق "الدولة الجنوبية".

وأفاد محمد عبد الملك الزبيدي، رئيس فرع المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت، في كلمة مصورة تابعتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأنه تم إقرار "إطلاق اعتصام مفتوح وكبير على مدار الساعة اعتبارًا من فجر يوم غد الأحد في مدينة سيئون".

وأوضح الزبيدي، أن الهدف من الاعتصام هو "استكمال تطلعات شعبنا في الجنوب بشكل عام وحضرموت بشكل خاص للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي".

​واعتبر الزبيدي، أن الاعتصام المفتوح يهدف إلى مطالبة دول الإقليم، بما في ذلك دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بـ"احترام إرادة شعب الجنوب في الحرية ونيل الاستقلال".

وشدد على أن الاعتصام سيبقى مستمرًا "على مدار الساعة وطوال الأيام حتى يتم تحقيق هذه المطالب".

وفي بيان آخر ، أعلن المجلس الانتقالي، إقامة اعتصام متزامن في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، موجها أنصاره للمشاركة الفاعلة وفقا للشعارات والمطالب نفسها.

​ويأتي ذلك بعد يومين من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مساحات واسعة من محافظة حضرموت التي تشكل ثلث مساحة اليمن.

وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي، عام 2017 وهو يسيطر على عدة محافظات جنوبي اليمن، ويطالب بما يسميه استقلال الجنوب، في إشارة إلى الانفصال عن شمال اليمن.