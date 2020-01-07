 مصادر عسكرية: مقتل 11 جنديًا يمنيًا جراء قصف حوثي شمال الضالع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر عسكرية: مقتل 11 جنديًا يمنيًا جراء قصف حوثي شمال الضالع

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 10:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 10:28 ص

ذكرت قناة "العربية الحدث" أن 11 جنديًا يمنيًا قتلوا وأصيب 20 آخرين جراء قصف صاروخي من ميليشيات الحوثي استهدفت معسكرا للقوات الحكومية شمال محافظة الضالع.
ونقلت القناة عن مصادر عسكرية يمنية، اليوم الثلاثاء، قولها إن الميليشيات استهدفت صباح اليوم معسكر الصدرين في منطقة مريش بصاروخ باليستي أدى سقوطه داخل المعسكر إلى سقوط قتلى وجرحى.
كانت ميليشيا الحوثي قد شنت أمس الإثنين، قصفًا عنيفًا على مواقع القوات المشتركة بالقرب من نقاط المراقبة الأممية في مدينة الحديدة، وذلك في مواصلة انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة غرب اليمن منذ ديسمبر 2018.

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