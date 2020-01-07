 مجلس الوزراء السعودي: التدخل التركي في ليبيا انتهاك لقرارات مجلس الأمن - بوابة الشروق
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مجلس الوزراء السعودي: التدخل التركي في ليبيا انتهاك لقرارات مجلس الأمن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 2:09 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 2:09 م

جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانته للتدخل العسكري التركي في ليبيا.
وقال المجلس حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، إن التدخل التركي في ليبيا هو انتهاك واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن.
وعلى صعيد آخر يتعلق بتطورات الأوضاع في العراق، طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع هناك.
ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
ومن جانبه، أعلن الرئيس التركي، مساء الأحد، عن بدء تحرك القوات التركية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن اعتراض المملكة العربية السعودية على هذا التحرك ليس له وزن بالنسبة له.

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