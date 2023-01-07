خبير ألماني: الغرب يحضر أوكرانيا لـ«عام دموي» جديد

قال الخبير الألماني في مجال السياسة الخارجية أولريش شبيك، معلقًا على الأنباء الخاصة بالحزمة القادمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن الغرب يدعم هجوم كييف ولا يخطط لإجراء محادثات سلام في أي وقت قريب.

وفقًا لشبيك، فإن الدول الغربية تدعم بعناد السياسة الهجومية التي تنتهجها كييف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه قوله "وهذا يشير لموسكو بأننا لن ندخل قريبا في مسار مفاوضات السلام".

يذكر أنه في عام 2022، قدمت ألمانيا وحدها مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 12 مليار يورو. أصبحت الأرقام معروفة خلال محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتس وفلاديمير زيلينسكي.