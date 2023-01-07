 نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يتلقى دعوة لزيارة كينيا - بوابة الشروق
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نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يتلقى دعوة لزيارة كينيا

الخرطوم ـ أ ش أ
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 10:12 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 10:12 م

تسلّم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، دعوة من نائب رئيس جمهورية كينيا، ريجاثي جاشجوا، لزيارة دولة كينيا.

جاء ذلك خلال لقاء دقلو، اليوم السبت، مع المبعوث الخاص لنائب الرئيس الكيني، زهير ميرلاهي، الذي سّلمه الدعوة، بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف، السفير دفع الله الحاج علي.

وأوضح المبعوث الكيني أن دعوة نائب رئيس مجلس السيادة؛ تهدف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحكم العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، على المستويات، الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، إلى جانب مناقشة قضايا السلم والأمن في الإقليم، في ظل رئاسة السودان لمنظمة الإيجاد (الهيئة الحكومية للتنمية).

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