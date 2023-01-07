وزير الخارجية الأمريكي يرافق بايدن في قمة قادة أمريكا الشمالية

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى المكسيك الاثنين المقبل في زيارة تستغرق يومين برفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة في القمة العاشرة لقادة أمريكا الشمالية.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم السبت - أنه من المقرر أن يلتقي بايدن وبلينكن خلال زيارتهما الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لمناقشة سبل تعميق وتوسيع نطاق تعاونهما الأمني والشراكة الاقتصادية إلى جانب زيادة التنسيق بشأن القضايا العالمية والإقليمية .



وبحسب البيان، سوف يبحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيريه المكسيكي مارسيلو إبرارد والكندية ميلاني جولي عملهما معا لتعزيز القدرة التنافسية لأمريكا الشمالية ومعالجة أزمة تغير المناخ وتعزيز إدارة الهجرة الإنسانية في المنطقة وتحسين الصحة العامة إلى جانب تعزيز أمن المواطن وتعزيز التنوع والمساواة والشمول.