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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين إسماعيل يوسف بالجهاز الفني للفريق الأبيض، خلفًا لأسامة نبيه الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي.

وكان أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك قد تقدم باستقالته، يوم الأربعاء الماضي، وتم قبولها من قبل مجلس الإدارة.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «إسماعيل يوسف سينضم من الغد إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك، مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا».

وأضاف رئيس الزمالك: «فيريرا وأمير مرتضى طلبوا من مجلس الإدارة، تعيين إسماعيل يوسف بالجهاز الفني للفريق الأبيض».

وأتم: «تحدثنا مع إسماعيل ووافق على قبول المهمة، لأن أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين دائمًا».