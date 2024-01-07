إسرائيل تعتزم السماح بإطلاق خدمة ستار لينك في البلاد

قال مسئول في وزارة الاتصالات، إن من المتوقع أن تعطي إسرائيل الضوء الأخضر هذا الأسبوع لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لإطلاق عمليات محدودة في البلاد التي تمزقها الحرب.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيلاد مالكا، الذي يشغل منصب نائب مدير في الوزارة، قوله خلال مقابلة، إن المبيعات ستقتصر في البداية على هيئات رسمية، ووافقت خدمة ستارلينك على عدم منح المنظمات الإنسانية في قطاع غزة حرية الوصول إلى خدمة الإنترنت، دون موافقة مؤسسة الدفاع الإسرائيلية.



ولم ترد شركة سبيس إكس (التي تملك الأقمار الاصطناعية التي توفر خدمة ستارلينك) على الفور على طلب للتعليق.



وتريد إسرائيل استخدام خدمة ستارلينك لتعزيز الاتصالات في زمن الحرب على طول حدودها الجنوبية والشمالية، مع ضمان بقاء الخدمة محظورة في قطاع غزة بسبب مخاوف من احتمال استخدمها من جانب حركة حماس.



وذكرت وكالة بلومبرج أن ماسك أثار غضب المسئولين الإسرائيليين في نوفمبر الماضي، عندما أشار إلى أنه قد يوفر الخدمة في قطاع غزة، وتحديدا لمنظمات إنسانية.



وتراجع أغنى رجل في العالم عن تصريحاته عقب صدور رد فعل عنيف في إسرائيل، قائلا في منشور على منصة "إكس"، التي يملكها والمعروفة سابقا باسم تويتر، إنه لم يتلق أي طلبات من منظمات إغاثة في غزة للحصول على الخدمة، وأنه لن يقوم بتنشيط خدمة ستارلينك هناك إلا بموافقة الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية.