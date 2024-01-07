التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عائلات جرى اختيارها من بين عائلات الجنود الذين قتلوا خلال العمليات في أوكرانيا ليلة عيد الميلاد الأرثوذكسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، إنه تم تنظيم برنامج يتكون من معارض وعروض لأقارب الضحايا قبل أن يستقبلهم بوتين في مقر إقامته في نوفو-أوجاريوفو بالقرب من موسكو.

وتابع المتحدث أن بوتين سيحتفل بقداس عيد الميلاد مع العائلات في كنيسة بجوار مقر إقامته.

وأضاف أن بوتين أجرى في السابق "محادثة مكثفة إلى حد ما مع العائلات، وتحدث مع الأرامل والأطفال". كما دعا الأقارب إلى عشاء عيد ميلاد مشترك.

يشار إلى أنه يجري الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي في روسيا يومي 6 و7 يناير، وفي الماضي، كان بوتين يزور الكنائس في جميع أنحاء روسيا في عيد الميلاد، ولكن منذ شن الحرب على أوكرانيا، احتفل إما في الكرملين بموسكو أو في مقر إقامته، في المرتين وحده.

ومن خلال دعوة عائلات الجنود القتلى، من المرجح أن يقدم بوتين نفسه على أنه يعتني باحتياجاتهم قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر مارس.

وشهدت روسيا احتجاجات متزايدة، حيث طالبت العائلات بإعادة الرجال المجندين من الحرب إلى وطنهم.