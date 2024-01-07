مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطرح استمارات المشاركة في النسخة الثالثة من مبادرة فاكتوري

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن طرح استمارة المشاركة في النسخة الثالثة من مبادرة "فاكتوري"، لاستقبال مشاريع الأفلام الوثائقية في مرحلة الإنتاج الآن. وذلك خلال الفترة من 6 إلى 20 يناير الحالي.

وقام المهرجان بتخصيص هذه النسخة من مبادرة "فاكتوري" لصناع الأفلام المصريين، حيث سيتم دعم الأفلام الوثائقية الطويلة (الحد الأدنى 60 دقيقة) بجوائز مالية ولوجستية تقدمها شركات إنتاج وقنوات تليفزيونية شريكة، وستقوم لجنة تحكيم باختيار المشاريع الفائزة، على أن يتم إقامة ورشة تدريبية مكثفة للفائزين للمساعدة في كيفية الوصول إلى مرحلة التنفيذ النهائية لتلك المشاريع.

وقد تم فتح باب التقديم لكل من المخرجين أو المنتجين المقيمين في مصر، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة. ويمكن لكل منهم التقدم بمشروع فيلم واحد فقط.

يذكر أن هذه هي السنة الثالثة لمبادرة "فاكتوري" التي أسستها وترأسها المخرجة عزة الحسيني، بهدف دعم صانعات الأفلام من إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إنتاج أفلامهن الطويلة وتقديمها إلى سوق السينما. وتم خلال السنة الأولى تطوير 10 مشاريع أفلام تسجيلية طويلة من أفريقيا والشرق الأوسط بإدارة عدد من الخبراء من افريقيا وأوروبا وأمريكا.

وفي السنة الثانية تقرر التركيز على صناع الأفلام القصيرة في مراحل التطوير النهائي إدراكا لأهمية هذه المرحلة للأفلام القصيرة، وشملت هذه المرحلة أيضا متابعة التطوير النهائي لعشر مشاريع أفلام مصرية قصيرة.

وتأتي تلك المبادرة كجزء من قسم صناعة السينما التابع للمهرجان الذي يرأسه وقام بتأسيسه السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان. إيمانا بأهمية الأفلام الوثائقية وضرورة أن تحظى بمزيد من الاهتمام والتركيز في صناعة السينما، حيث تلعب دورًا مهمًا وتمنحنا فهمًا أعمق لماضينا وعالمنا المعاصر، وتدعونا بقوة سحرية لرؤية العالم من زاوية مختلفة.