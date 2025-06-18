مسئول أمريكي: صواريخ السهم الإسرائيلية الاعتراضية على وشك النفاد

قال مسؤول أمريكي إن صواريخ منظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية "السهم" المستخدمة لاعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية "على وشك النفاد"، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" المحلية.

وأوردت الصحيفة تأكيد المسؤول الذي لم تذكر اسمه، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرك هذا الوضع، "ولذلك اتخذت خطوات لتعزيز دفاع إسرائيل برًا وبحرًا وجوًا ضد الهجمات التي ستتعرض لها".

وأشار المسؤول إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أرسلت أنظمة دفاعية إلى إسرائيل منذ بدء هجماتها على إيران.

وبيّن أن الصواريخ الاعتراضية الموجودة في المخزون الأمريكي معرضة أيضاً لخطر النفاد.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تنقسم إلى أربع طبقات هي القبة الحديدية (من 4 إلى 70 كيلومترًا) ومقلاع داوود (من 40 إلى 300 كيلومتر) وسهم 2 (مدى 500 كيلومتر)، وسهم 3 (2400 كيلومتر)، حيث يتم اعتراض معظم الصواريخ الباليستية القادمة من إيران بواسطة منظومتي سهم 2 وسهم 3.

ودخل سهم 2 المصنع لاعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي، الخدمة عام 2000، بينما بدأ استخدام سهم 3 المطور لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، عام 2017.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.