رويترز عن مصادر: مصفاة ريازان الروسية تخفض طاقتها للنصف بعد هجمات بطائرات مسيرة

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن مصفاة ريازان، التي تديرها شركة روسنفت الروسية، خفضت طاقتها للتكرير إلى النصف منذ الثاني من أغسطس بعد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية الأسبوع الماضي.

ووفقا للمصادر، جرى إيقاف وحدتين رئيسيتين لتكرير النفط في أعقاب هجمات طائرات مسيرة، وهما وحدة سي.دي.يو-3 بطاقة 8600 طن يوميا، ووحدة سي.دي.يو-4 بطاقة 11400 طن يوميا.

وفي الوقت الحالي، تعمل مصفاة ريازان بوحدة تكرير النفط الأساسية، التي تبلغ طاقتها 23200 طن يوميا، أي ما يعادل نحو 48 بالمئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية.

وتقول مصادر إن المصفاة كررت العام الماضي 13.1 مليون طن من النفط الخام، وأنتجت 2.3 مليون طن من بنزين السيارات و3.4 مليون طن من الديزل و4.2 مليون طن من زيت الوقود ومليون طن من وقود الطائرات.

وتضررت مصفاة نوفوكويبيشيفسك التابعة لشركة روسنفت بسبب هجمات طائرات مسيرة وتوقفت عن العمل منذ الثاني من أغسطس.