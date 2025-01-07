رئيس مدينة رأس سدر يهنئ راعي كنيسة ماري جرجس وماري مينا العجايب بعيد الميلاد

قام محمد حامد، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، يرافقه النائب محمد عوض، عضو مجلس النواب، وفد رفيع المستوى من كافة الإدارات بالوحدة المحلية، والأوقاف والتربية والتعليم، بزيارة كنيسة ماري جرجس وماري مينا العجايب، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله الأب جورجيوس نبيه، راعي الكنيسة، و القس مارك رشاد.

وقدم رئيس المدينة والوفد المرافق له التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربَا عن أمنياته بأن يكون العامُ الجديد عامًا سعيدًا، ومتميزًا بمزيدًا من المودة والتلاحم بين كافة أطيافِ الشعبِ المصري مسلمين ومسيحين، وأرسل تحيات و تهنئة الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء للجميع.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة التعاون والتفاف الجميع حول القيادة السياسية، وسعي الجميع نحو سلام وأمن واستقرار مصر.

من جانبه، أعرب الأب جورجيوس نبيه، راعي الكنيسة، عن سعادته بهذه الزيارة التي تحمل الكثير من الود والمحبة والمشاعر الطيبة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعد رسالة طمأنينة للجميع، وتعكس واجب المسلمين والمسيحيين تجاه وطنهم، وأيضًا قوة العلاقة التي تربط مسلمي ومسيحي مصر، وأنهم لن يلتفتوا لكافة محاولات الوقيعة التي يسعى إليها الكثير.