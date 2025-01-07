حماس: التصريحات العدائية لقادة الاحتلال تستدعي مواقف قوية من الحكومات العربية والإسلامية

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن ما تداولته حسابات إسرائيلية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، من خرائط تشمل أراضٍ فلسطينية والأردن وسوريا ولبنان، مع عبارات تدعو لضمّها، بالتزامن مع تصريحات لقادة الاحتلال تُعلِن النية عن تهجير شعب فلسطين وضم أراضٍ فلسطينية وعربية، هو تأكيد لطبيعة هذا الكيان العدوانية الاستعمارية، وأطماعه التوسعية، ونيّاته لتصعيد عدوانه بهدف إخضاع شعوب المنطقة، وسلب خيراتها.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «هذه السياسات العدوانية، والتصريحات العلنيَّة المتكررة، والمتزامنة مع حرب إبادة وتطهير عرقي وحشية مستمرة في قطاع غزة والضفة؛ تستدعي مواقف وإجراءات قويّة من جامعة الدول العربية، والحكومات العربية والإسلامية، لصدّ هذه الأطماع، ووقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم سبل الدعم والإسناد له في مواجهة مخططات فاشية تستهدف المنطقة برمّتها».

وتزامن نشر تلك الخرائط مع تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، دعا فيها إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضم أجزاء منها، بالإضافة إلى بناء مستوطنات في قطاع غزة.

وفي 11 نوفمبر الماضي، قال سموتريش، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء «عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة» على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش بأن يكون «2025 عام السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وبعد ذلك بيوم واحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في 20 يناير الجاري.