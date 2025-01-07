 حركة فتح: حرب الإبادة كشفت حقيقة مشروع الاحتلال بالقضاء على الشعب الفلسطيني ومستقبل دولته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حركة فتح: حرب الإبادة كشفت حقيقة مشروع الاحتلال بالقضاء على الشعب الفلسطيني ومستقبل دولته

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 9:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 9:52 م

عبد الفتاح دولة: الدم الفلسطيني كان قادرا على إزالة أي خلافات مع حماس

قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، إنَّ الدم الفلسطيني كان قادرًا على إزالة أي خلافات مع حركة حماس.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه أمام الدم الفلسطيني كان يجب على الجميع النظر بمسئولية كبيرة إلى هذا الخطر الناجم عن الإبادة الجماعية المتواصلة التي لا تتوقف على مدار 15 شهرًا.

وأشار إلى أن حرب الإبادة كشفت عن حقيقة مشروع هذا الاحتلال والذي بدأ الإعلان عنه بشكل صريح، بما يتضمن العمل على القضاء على الشعب الفلسطيني ومستقبل وجوده وعلى دولته بشكل كامل.

ونوه بأنه بعد هذه التجربة الدامية كان على الجميع أن يقتنع بأن الحل الأمثل إلى جانب هذه المواقف العربية المساندة، هي وجود وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، تكون وحدة دم ومصير وقرار وكلمة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

ولفت إلى أنه من الضروري أن يكون هذا التوافق بعيدًا عن كل الأجندات الإقليمية وغير الإقليمية التي أثبتت أنها لا تريد مصلحة الشعب الفلسطيني بقدر ما كانت تريد مصالحها.

 


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