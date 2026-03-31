الحرس الثوري الإيراني يعلن بالأسماء: سنستهدف شركات أمريكية بالمنطقة اعتبارًا من أول أبريل

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إنه سيستهدف شركات أمريكية في المنطقة اعتبارا من أول أبريل، وذلك ردا على الهجمات على إيران.

وضمت قائمة الشركات الثمانية عشر الواردة في تهديد الحرس الثوري كلا من مايكروسوفت وجوجل وأبل وإنتل وآي.بي.إم وتسلا وبوينج، بحسب وكالة رويترز.

وجاء في بيان الحرس الثوري: "ينبغي لهذه الشركات أن تتوقع تدمير الوحدات التابعة لها مقابل كل عمل إرهابي يقع في إيران، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء بتوقيت طهران يوم الأربعاء الموافق أول أبريل."

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.