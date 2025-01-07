أدى أقباط محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد داخل الكنائس، وسط تشديدات أمنية.

وترأس القمص ميناء سعد، راعي كنيسة موسى النبي وماري مرقص بمدينة طور سيناء، قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور قساوسة الكنيسة ومئات من أقباط المدينة.

وتعالت الزغاريد مع بداية انطلاق القداس، وأجراس الكنيسة، والترانيم، وتصاعد البخور داخل الكنيسة.

كما تزينت الكنيسة بالأنوار ذات الألوان والأشكال المختلفة مثل الصليب، وشجرة الكريسماس، والمزود الذي يحتوي على مجسم للسيدة مريم وهي تحمل المسيح.

على جانب آخر، ترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد داخل كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور الآلاف من السائحين ومواطني المدينة من الأقباط.

وترأس الأب حنا صديق، راعي بازيليك كنيسة السلام للأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ، والأب أرميا نشأت، الراعي المساعد للكنيسة، قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور مئات من السائحين من مختلف الجنسيات.

وفي مدينة رأس سدر، ترأس الأب أبانوب البراموسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس وماري مينا العجايب، بحضور مئات من أقباط المدينة.

وأعلنت مديرية أمن جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد، وجرت غلق كافة الشوارع المؤدية للكنائس، وتكثيف القوات الأمنية في محيطها، ووضع بوابات للكشف عن المفرقعات أمام كل كنيسة، والاستعانة بالشرطة النسائية لتفتيش المترددين على الكنيسة.