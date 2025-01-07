السكة الحديد تنشر جدول قطارات خطي (القنطرة شرق - بئر العبد) و(بشتيل - كفر داوود / السادات) والعكس

جددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعلانها عن مواعيد القطارات على خط (القنطرة شرق / بئر العبد) والعكس، وخط (بشتيل / كفر داوود / السادات) والعكس بعربات تحيا مصر.

وأكدت الهيئة أن هذه القطارات تمتاز بكونها أرخص وأسرع مقارنة بنظيراتها من وسائل المواصلات الأخرى، مما يساهم في خدمة عدد كبير من الركاب على الخطين، مشيرة إلى أن خط (القنطرة شرق / بئر العبد) له أهمية كبيرة في المساهمة بتنمية سيناء وخدمة أهاليها.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن جدول التشغيل على خط (القنطرة شرق / بئر العبد) والعكس يأتي كالتالي: حيث تقرر تشغيل قطار 291 ليقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 صباحًا ويصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 صباحًا، بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

وأضافت أنه تقرر تشغيل قطار 290 ليقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 صباحًا ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 ظهرًا بتركيب (4 عربات تحيا مصر)، كذلك تشغيل قطار 293 ليقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 ظهرًا ويصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 عصرًا بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

بالإضافة إلى تشغيل قطار 292 ليقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 عصرًا ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 مساءً بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

وأشارت الهيئة إلى أن جدول تشغيل القطارات على خط (بشتيل / كفر داوود / السادات) والعكس جاء على النحو التالي: حيث تقرر تشغيل قطار 787 (بشتيل / السادات) ليقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 صباحًا ويصل محطة السادات الساعة 07:50 صباحًا بتركيب (5 عربات تحيا مصر)، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وتابعت أنه تقرر تشغيل قطار 788 (السادات / بشتيل) ليقوم من محطة السادات الساعة 15:55 عصرًا ويصل محطة بشتيل الساعة 18:30 مساءً بتركيب (5 عربات تحيا مصر)، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.