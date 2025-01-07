 طارق سليمان: البعض ينتظر أخطاء الشناوي في مباريات الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طارق سليمان: البعض ينتظر أخطاء الشناوي في مباريات الأهلي

الشروق
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 2:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 2:12 ص

يرى طارق سليمان مدرب حراس الأهلى السابق والمقاولون الحالى، أن هناك تربصا بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للهجوم عليه.

وقال طارق سليمان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "لا توجد مشكلة في حراسة مرمى الأهلي، الشناوي حارس كبير ويمتلك خبرات كبيرة".

وأضاف: "أشعر أن هناك تربصا بمحمد الشناوي، الناس تنتظر له الأخطاء وأؤيد استمراره في مركز حراسة المرمى".

وأوضح: "مصطفى شوبير حارس واعد ويمتلك قدرات كبيرة جدا، ولكن مركز حراسة المرمى يحتاج حارس أساسي وآخر احتياطي".

وأنهى: "لا بد من مساندة محمد الشناوى من جمهور الأهلى وأتمنى أن تقدم له الدعم، ومن مصلحة الأهلى أن يظل الشناوى فى مستواه".


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