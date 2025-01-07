طارق سليمان: البعض ينتظر أخطاء الشناوي في مباريات الأهلي

يرى طارق سليمان مدرب حراس الأهلى السابق والمقاولون الحالى، أن هناك تربصا بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للهجوم عليه.
وقال طارق سليمان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "لا توجد مشكلة في حراسة مرمى الأهلي، الشناوي حارس كبير ويمتلك خبرات كبيرة".
وأضاف: "أشعر أن هناك تربصا بمحمد الشناوي، الناس تنتظر له الأخطاء وأؤيد استمراره في مركز حراسة المرمى".
وأوضح: "مصطفى شوبير حارس واعد ويمتلك قدرات كبيرة جدا، ولكن مركز حراسة المرمى يحتاج حارس أساسي وآخر احتياطي".
وأنهى: "لا بد من مساندة محمد الشناوى من جمهور الأهلى وأتمنى أن تقدم له الدعم، ومن مصلحة الأهلى أن يظل الشناوى فى مستواه".