يستأنف الأهلي مشواره المحلي مجددا عندما يلاقي سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من بطولة الدوري.

يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وإيقاف نزيف النقاط بعد عروض مخيبة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وآخرها الخسارة أمام شباب بلوزداد بهدف في الجزائر يوم الجمعة الماضي لتتعقد حسابات المجموعة في دوري أبطال أفريقيا.

ولم يكن الأهلي في الدوري أفضل حالا حيث اكتفى بفوز وحيد على المصري البورسعيدي في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري بينما تعادل في 3 مباريات أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي وإنبي ليتراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 6 مباريات أمامه الزمالك وبيراميدز برصيد 14 نقطة من 7 مباريات.

ويتطلع الأهلي لتحقيق فوز على سموحة يدفعه للانفراد بصدارة الترتيب ليستعيد ثقة جماهيره وسط وعكة صحية لمارسيل كولر الذي غاب عن مران الفريق أمس، ويبقى مهددا بالابتعاد عن التواجد في المنطقة الفنية وترك قيادة الفريق للمدرب العام سامي قمصان.

واختار كولر وجهازه المعاون 21 لاعبا لمواجهة سموحة، وهم.. محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

في المقابل يغيب عن الأهلي كل من محمد هاني ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد وعمر كمال عبد الواحد بسبب الإصابة بخلاف غياب خالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف، والجنوب أفريقي بيرسي تاو لأسباب فنية.

في الجهة الأخرى يكافح أحمد سامي المدير الفني لسموحة لإنقاذ الموقف، حيث يعاني الفريق بشدة منذ بداية الموسم الجاري واكتفى بفوز وحيد في مشواره بالدوري مقابل تعادلين وثلاث هزائم ليقبع في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط.

ويطمع مدرب سموحة ولاعبوه في نتيجة إيجابية أمام الأهلي تمنحهم ثقة، أو استغلال حالة الارتباك الفني للأهلي في تحقيق مفاجأة بفوز سيقفز بالفريق للأمام من 4 إلى 6 مراكز في جدول الترتيب.

واختار أحمد سامي مدرب سموحة 20 لاعبا لمواجهة الأهلي أبرزهم حسام حسن هداف الفريق وقائده، والرباعي الأجنبي دوكو دودو وعبد الكبير الوادي وصامويل أمادي وأبو بكر ليادي، بينما سيغيب حارس المرمى المخضرم الهاني سليمان.

وسبق أن نجح أحمد سامي في إحراج كولر خلال 5 مواجهات سابقة بين الفريقين، حيث حقق مدرب سموحة تعادلين في الدوري، وفاز الأهلي بشق الأنفس بهدف في مباراة الدور الثاني بالموسم الماضي.