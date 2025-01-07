8 شهداء وعدة جرحى بنيران الاحتلال وقصفه على مدينة غزة

استُشهد 8 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بنيران الاحتلال الإسرائيلي وقصفه على حيي الشغف والتفاح شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن 5 مواطنين استُشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح بنيران مسيرة للاحتلال على حي الشغف شرق مدينة غزة.

كما استُشهد 3 مواطنين آخرين وأصيب آخرون بجروح، في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرقا، حيث نُقلوا إلى مستشفى المعمداني.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ459 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و57 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و885 شهيدًا، و109 آلاف و196 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.