وزير الخارجية السعودي يبدأ زيارة لواشنطن

بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، زيارة إلى واشنطن يجري خلالها محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان، بأن فيصل بن فرحان وصل إلى مدينة واشنطن، وسيلتقي روبيو خلال الزيارة، دون تحديد مدتها.

وستشمل المحادثات "بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية".

وعقب الوصول، التقى وزير الخارجية السعودي، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست، وجريجوري ميكس نائب رئيس اللجنة، إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة.

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها".

وقبل أسبوع، أجرى الجانبان محادثات هاتفية بشأن التوترات المستمرة الحاصلة في اليمن، وناقشا القضايا التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفق بيان للخارجية الأمريكية في 30 ديسمبر الماضي.

وتشهد المنطقة توترات وأزمات في اليمن وغزة وسوريا ولبنان.