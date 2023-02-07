رويترز: قوات كييف تقصف دونيتسك بـ 97 مقذوفا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أفاد مراسل RT في جمهورية دونيتسك، سامي أبو دياب، بأن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية وضواحيها بـ 97 مقذوفا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أنه خلال اليوم الماضي، قصفت القوات الأوكرانية مدن جمهورية دونيتسك الشعبية 18 مرة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب المكتب، أطلقت القوات الأوكرانية 97 قذيفة وصاروخا، واستخدمت خلال القصف راجمات صواريخ متعددة، ومدفعية من عيار 155 ملم.

وتم تسجيل ما مجموعه 18 هجوما، على مدينة دونيتسك، ومدينة غورلوفكا، ومدينة شيروكايا بالكا، ومدينة ماكيفكا، ومدينة ياسينوفاتايا.

وأسفر القصف عن مقتل امرأة وإصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل، وذكر التقرير أن عشرة مبان سكنية وأربع منشآت بنية تحتية مدنية تضررت.

يذكر أنه خلال اليوم السابق، تم تسجيل 25 هجوما للقوات الأوكرانية في الجمهورية.