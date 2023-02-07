حبس متهمين بالترويج للسحر والدجل والشعوذة أونلاين في الإسكندرية

قررت نيابة العطارين في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين، عاطلين "دجال ومساعده"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى قدراتهما على القيام بأعمال الدجل والسحر والشعوذة، مُقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهواتف "المحمولة" المستخدمة في نشاطهما ومدها ببيان بنتائج فحصها.

وتلقى مدير أمن الاسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من ضباط مباحث حماية الآداب، التابع لقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد ورود معلومات حول رصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يبدى من خلالها المُعلنين قدرتهما على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مُقابل مبلغ مالية، يتحصلان عليها من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية ومكان مسئول الصفحة، وبضبطه أقر بأنه يمارس أعمال الدجل والشعوذة، بمساعدة آخر، له معلومات جنائية مسجلة، فتم ضبطه هو الأخر حال تواجدهما في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين.

وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم"، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة، ومبلغ مالي أفادا بأنه من متحصلات نشاطهما.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق..