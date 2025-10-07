 هشام عطوة يهنئ خالد جلال بتجديد تكليفه رئيسا لقطاع المسرح - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 5:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

هشام عطوة يهنئ خالد جلال بتجديد تكليفه رئيسا لقطاع المسرح

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 5:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 5:27 م

أصدر وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، قرارًا اليوم الثلاثاء، بتجديد تكليف المخرج خالد جلال لفترة أخرى في منصبه كرئيس لقطاع المسرح.

من جانبه، وجّه المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، التهنئة للمخرج خالد جلال، عقب صدور قرار وزير الثقافة بتجديد الثقة فيه رئيسًا لقطاع شؤون المسرح.

ويعرض حاليا للمخرج خالد جلال مسرحية "حواديت" على خشبة مسرح مركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا، والتي تقدم أكثر من 50 موهبة جديدة من الشباب، ضمن مشروع خالد جلال المستمر لاكتشاف ودعم الفنانين الصاعدين، في تجربة مسرحية تحتفي بالحكاية، والهوية، والتعبير الإبداعي الحر، وهي جزء من رؤية فنية شاملة تهدف لخلق جيل جديد من صناع المسرح والدراما في مصر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك