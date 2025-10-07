هشام عطوة يهنئ خالد جلال بتجديد تكليفه رئيسا لقطاع المسرح

أصدر وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، قرارًا اليوم الثلاثاء، بتجديد تكليف المخرج خالد جلال لفترة أخرى في منصبه كرئيس لقطاع المسرح.

من جانبه، وجّه المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، التهنئة للمخرج خالد جلال، عقب صدور قرار وزير الثقافة بتجديد الثقة فيه رئيسًا لقطاع شؤون المسرح.

ويعرض حاليا للمخرج خالد جلال مسرحية "حواديت" على خشبة مسرح مركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا، والتي تقدم أكثر من 50 موهبة جديدة من الشباب، ضمن مشروع خالد جلال المستمر لاكتشاف ودعم الفنانين الصاعدين، في تجربة مسرحية تحتفي بالحكاية، والهوية، والتعبير الإبداعي الحر، وهي جزء من رؤية فنية شاملة تهدف لخلق جيل جديد من صناع المسرح والدراما في مصر.