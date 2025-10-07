النائب إيهاب وهبة: القاهرة والرياض ركيزتا استقرار المنطقة وحجر الزاوية في منظومة الأمن العربي

- وهبة: ما يجمع القاهرة والرياض يتجاوز المصالح المشتركة ليعبر عن رؤية موحدة تجاه قضايا الأمة العربية

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن العلاقات المصرية السعودية تُعد نموذجًا فريدًا في الترابط العربي القائم على الإخاء والمصير المشترك، موضحًا أنها علاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار المنطقة العربية بما لهما من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي.

وقال وهبة، في بيان له اليوم، إن المملكة العربية السعودية كانت دائمًا في مقدمة الداعمين لمصر في مختلف المواقف، حيث وقفت بجانبها بكل قوة خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، عندما استخدمت سلاح النفط دعمًا للموقف العربي، وكان لموقفها أثر بالغ في تحقيق النصر وصون الكرامة العربية، مشيرًا إلى أن المملكة واصلت دعمها لمصر في مختلف المراحل، وخاصة في الأوقات الاقتصادية الصعبة، تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين وحرصها على استقرار مصر وازدهارها.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن السعودية تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة يشهد نموًا متواصلًا، وأن الاستثمارات السعودية تحتل مكانة متقدمة في السوق المصرية، وتتوزع على قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات والسياحة والطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

واختتم النائب إيهاب وهبة، بالتأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي، موضحًا أن التشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين يضمن وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأن ما يجمع القاهرة والرياض يتجاوز المصالح المشتركة ليعبر عن رؤية موحدة تجاه قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم التنمية والتكامل الاقتصادي بين الشعوب.