الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 7:10 م
أردوغان يبحث مع بوتين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية

إسطنبول / الأناضول
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 5:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 5:56 م

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، نشرته عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تبذل جهودا من أجل ضمان وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وشدد على ضرورة زيادة زخم المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بسلام عادل ودائم.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمل من أجل تحقيق السلام.

وفي الختام هنأ الرئيس التركي نظيره الروسي بعيد ميلاده الموافق السابع من أكتوبر.


