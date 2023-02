تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، تغريدة نشرت بتاريخ 3 فبراير الجاري حول توقعات وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، من حساب رجل هولندي.

ونشرت وكالات الأنباء العالمية، ومواقع إخبارية عن توقع خبير هولندي يدعى فرانك هوجربيتس، على حسابه على منصة التغريدات القصيرة تويتر عن احتمال وقوع زلزال قوي، من بينها منصات "CNN، وnews18 وntv، وtakvim"، وغيرها.

وذكرت الأخبار أن "هوجربيتس" توقع أيضاً منطقة حدوث الزلزال تقريباً من خلال خريطة نشرها مصاحبة بالتغريدة القصيرة، وكانت الأماكن بها "جنوب ووسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان".

ووقع بالفعل فجر يوم الإثنين 6 فبراير الجاري، زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الوفيات والإصابات.

وحذر هوجربيتس من الهزات الارتدادية في تغريدته: "راقبوا النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة، عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير".

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV