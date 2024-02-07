سهل إمام يطرح أغنيته الجديدة خلف خلاف

طرح المطرب الشاب سهل إمام، أحدث أغنياته "خلف خلاف"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تصدرت الترند على موقع أكس "تويتر" سابقًا، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة في أكثر من دولة عربية من ضمنها "مصر والسعودية"، فضلًا عن حصدها نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع التغريدات القصيرة "إكس" أو "تويتر سابقًا".

أغنية خلف خلاف، من كلمات محمد إبراهيم، وألحان سهل، ومن توزيع وماسترنج حذيفة الفارس، ومن إنتاج شركة سيف عريبي، والتي تحمل اسم "مقام ميوزك برودكشن".

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:

"يا دنيا أنا وانتي خلف خلاف لكن بطلت منك أخاف أكيد ورا كل جرح كبير في فرح لكنه مش متشاف، ظروفك مهما يوم ضاقت ومهما عملتي يوم فيا تسدي في وشي مليون باب ؟! تضايقيني ؟!.. وإيه يعني أنا كويس ولسه شباب ولسه الأرض هتساعني ولسه العمر شايل خير هشيل الهم وأزعل ليه؟!".

كما جاء من بين كلمات الأغنية: "وعندي يقين في رب كبير يعين قلبي على اللي أنا فيه ولسه هحب ولسه هعيش لآخر لحظة وأنا مبسوط لا أموت من الخوف في يوم أبداً ولا حتى هخاف من الموت تسدي في وشي مليون باب ؟! تضايقيني ؟!.. وإيه يعني أنا كويس ولسه شباب ولسه الأرض هتساعني ولسه العمر شايل خير هشيل الهم وأزعل ليه ؟!، وعندي يقين في رب كبير يعين قلبي على اللي أنا فيه".