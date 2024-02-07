 الحكومة الإسرائيلية: المسئولون يدرسون باهتمام مقترح الهدنة مع حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الإسرائيلية: المسئولون يدرسون باهتمام مقترح الهدنة مع حماس

آيه صلاح
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 4:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 4:44 م

قال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء إن المسؤولين "يدرسون باهتمام" اقتراح هدنة جديدة في غزة.

وأضاف المتحدث آفي هيمان "تلقينا إخطارا من المفاوضين القطريين، إننا ندرسه، الموساد يدرس باهتمام ما قُدّم لنا"، وفقا لنبأ عاجل نشرته شبكة "الجزيرة" الأخبارية.

وأمس، قالت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات إن مسؤولين مصريين تلقوا رد حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة في بيان "مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية".

وكانت حركة حماس قد سلمت ردها حول اتفاق الإطار المقترح للتهدئة لمصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي فيي الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت الحركة في بيان إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.


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