هيئة التأمين الاجتماعي: نتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء.

وشدد رئيس التأمينات، على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بإجمالي ٧٤ مليار جنيه، مضيفا أن هذه القرارات لحماية المواطنين وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.

وكشف عوض، أن الهيئة ستعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتي تصرف يوم ١ مارس.

وأشار إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة ٦٦ مليار جنيه لعدد ١١.٥ مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.