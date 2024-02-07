إحالة أطباء وصيادلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل والانصراف قبل المواعيد الرسمية في الفيوم

قرر الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إحالة عدد من الأطباء للتحقيق بعدد من الوحدات الصحية بمركزي يوسف الصديق وأبشواي؛ لتقصيرهم في العمل والانصراف قبل المواعيد الرسمية.

جاء ذلك خلال جولاته المفاجئة على 9 وحدات صحية بمركزي يوسف الصديق وأبشواي، حيث قرر إحالة عدد من الأطباء وصيادلة الوحدة الصحية بـ والي ميزار إلى التحقيق لتركهم العمل قبل انتهاء الموعد الرسمي.

كما تفقد وحدة المشرك قبلي وقرر مكافأة ممرضة تنظيم الأسرة لكفاءتها العلمية وإحالة المتغيبين إلى التحقيق، ونقل الصيادلة بالمركز المتميز بالشواشنة إلى خارج الإدارة بالفيوم لعدم تواجدهم وقت العمل الرسمي وغلق الصيدلية وغرفة الأشعة ومعمل التحاليل، كما قرر نقل أطباء الأطفال المتغيبين إلى مستشفى الصدر.

بينما قرر تحويل جميع المتغيبين بالوحدة الصحية كحك بحري إلى التحقيق لتركهم العمل قبل انتهاء الموعد الرسمي ووجود خطوط سير غير معتمدة