كشف الفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن الأسباب الحقيقية وراء قراره بالبقاء عازبا طوال حياته، مؤكدا أنه «ليس أهلا للزواج».

ورد خلال حواره ببرنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر» على مزاح الإعلامي عمرو أديب «دائما أشعر بالحقد عليك أن حالتك الاجتماعية ليست كحالتنا، بعد كل هذا العمر لماذا لم تفكر في الزوج؟».

وقال «حسني» ساخرًا: «يا راجل! ده أنا فلت منه وأنا صغير، عايز تحطني فيه وأنا كبير وأنا عجوز؟ السؤال هو أنت بتتزوج علشان إيه».

وأوضح أن أكبر مخاوفه كانت من الأبوة، قائلا: «أنا ما أقدرش يبقى عندي أولاد، لأن هحتاس بهم، أنا عاطفي، الناحية العاطفية ما عندكش فكرة أطفال بالنسبة لي يعني إيه».

وأكد أنه لم يندم إطلاقا على القرار الذي اتخذه منذ زمن، معترفا بأنه لا يرى نفسه مناسبا لمؤسسة الزواج قائلا: «لو عندك زوجة مقاسك، وزي ظروفك، ومتكامل معها طول الوقت، لو أنت أهل لده؛ فليكن، لكن أنا مش أهل لده بصراحة».

وكشف أنه كان على وشك الارتباط عدة مرات في مراحل مختلفة من حياته، في العشرينيات حتى في الأربعينات والخمسينات من عمره، قبل أن يتراجع، عازيا ذلك إلى نظرته لتبعات الارتباط في المستقبل.

ورد على سؤال «أديب» حول «العيب الأساسي في المرأة المصرية» في ضوء تجربته وحياته في الخارج، قائلا: «عندنا هنا في مصر غيرة فظيعة»، موضحا أن «الغيرة تتواجد في كل مكان، لكنها في مصر فظيعة، على عكس الغرب لا تهدم».

