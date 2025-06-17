تسنيم الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة طهران وسط سماع دوي عدة انفجارات.



وقالت وكالة "تسنيم" للأنباء: "الدفاعات الجوية تتصدى لأجسام معادية شرق طهران وسط دوي انفجارات"، كما أوضحت وسائل إعلام محلية أن "الدفاعات الجوية انطلقت في نطنز".

جاءت ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم توقيع إيران على الصفقة عار وإهدار لحياة البشر".

وأضاف: "باختصار، لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. لقد قلت ذلك مرارا وتكرارا! على الجميع إخلاء طهران فورا!".

وكتبت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس" أمس الاثنين أنه "على المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى إيران لأي سبب، وعليهم المغادرة فورا في حال كانوا هناك. على المواطنين الأمريكيين الذين لا يستطيعون مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة".