 هاجر السراج: اسم «رام الله» في «حالة خاصة» جذبني وحمّسني للدور - بوابة الشروق
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هاجر السراج: اسم «رام الله» في «حالة خاصة» جذبني وحمّسني للدور

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 5:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 5:11 ص

قالت الفنانة هاجر السراج إن اسم شخصيتها في مسلسل «حالة خاصة»، هو «رام الله» وهو من اختيار المؤلف مهاب طارق، مشيرة إلى أن هذا الاسم هو أكثر ما لفت انتباهها للدور عندما تلقت السيناريو.

وأضافت «السراج» خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «عندما قرأت الاسم دفعني الفضول لمزيد من الشغف للتخيل وإتقان الشخصية، والتعرف على جوانبها، وهو ما حمسني بالذات الشنطة والخريطة المكتوب عليها رام الله».

وتابعت: «كل التفاصيل ساعدتني على فهم الشخصية، وهي شخصية مركبة، وهو ما دفع الناس والجمهور لعدم فهم ماذا تريد من مقابلة نديم في المكتب ورغبتها في مساعدته ليس من باب الشفقة، لكن لأن ذكاء نديم جذبها بهذا الذكاء».

واستطردت: «أنا سورية الأصل، وهو ما ساعدني على الاقتراب بشكل أكبر من هذه الشخصية».

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